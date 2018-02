Attacco hacker al Pd di Firenze, sul web anche i dati di Renzi

Attacco hacker alla sede del Pd di Firenze, online anche i dati di Matteo Renzi. A darne notizia il Corriere Fiorentino secondo cui un gruppo hacker affiliato ad Anonymous ha pubblicato in rete una lista degli iscritti del Pd, tra cui il segretario nazionale Matteo Renzi, con diversi dati sensibili. Lo ha rivendicato su Twitter il gruppo AnonPlus che si definisce "the Anonymous Way to Protest": dichiarando di aver caricato on line (appoggiandolo sul server che ospita il sito di un hotel in Cile) un file contenente i dati di 2652 persone, presentate come iscritti al Partito democratico, di cui si forniscono anche indirizzo, email e numero di telefono. Il post termina con un ps: «Ci sono i dati di Matteo Renzi e altri», scrivono sul social. Tra gli hashtag #staisereno, #hacked e #AnonPlus. E per chi non ci vedesse bene c’è un’immagine con la riga dei dati inerenti il segretario Matteo Renzi con tutti i suoi riferimenti.