Consigliere comunale con la casa popolare a 7 euro al mese. Ieri sera le telecamere di "Piazza Pulita" hanno fatto irruzione nella casa dell'aspirante senatore del MoVimento Cinque Stelle Emanuele Dessì, il grillino ormai noto per i suoi balli con Domenico Spada. Il programma di La7 ha scoperto che il rappresentante cittadino di Frascati, comune in provincia di Roma, vive in un alloggio dell'Ater pagando un canone mensile irrisorio. La polemica, dopo il video che lo ritraeva ballare al fianco di di "Vulcano", il boxeur dell'omonimo clan di Ostia dedito all'usura e al racket delle case popolari, è esplosa subito.

"Il tentativo del Pd e di alcuni giornali di associare il nostro candidato al Senato Emanuele Dessì agli Spada o di definirlo un picchiatore è qualcosa di miserabile" scrive su Facebook la candidata M5S alla presidenza della Regione Lazio Roberta Lombardi. "Chi usa la violenza sbaglia sempre, annunciare di averla usata per di più su un social network è profondamente sbagliato, ma io non mi sento di giudicare il comportamento di una persona che in quel momento vede la sua compagna o i suoi figli in pericolo. Da mamma, non so come potrei reagire se qualcuno aggredisse uno dei miei bambini. Piuttosto - dichiara la Lombardi - su una cosa credo invece che il candidato M5S debba assolutamente chiarire: la sua casa, il canone da 7 euro. Stanno emergendo opacità che il M5S non può accettare. Per quanto mi riguarda la trasparenza vale più di ogni cosa".