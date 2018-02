Il braccialetto elettronico di Amazon irrompe in campagna elettorale

Per il momento si tratta solo di un progetto che forse non sarà mai utilizzato ma il braccialetto elettronico di Amazon per velocizzare la ricerca dei prodotti stoccati nei magazzini da parte dei dipendenti è diventato un caso nella campagna elettorale italiana. Il ministero per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha chiarito che non saranno "mai" usati in Italia, e l'azienda torna a difendersi: sono solo speculazioni fuorvianti.

Nuovo botta e risposta tra M5s e Pd

Per i pentastellati è colpa del Jobs act ma i Dem replicano: è falso, non autorizza i controlli a distanza. Durante l'incontro al ministero per lo Sviluppo economico con Amazon, Calenda è stato netto: "Ho spiegato, e loro del resto hanno capito, che una cosa come quella - che non è in uso ma è stata brevettata - in Italia non ci sarà mai". "Gli ho spiegato - ha aggiunto - che gli unici braccialetti che facciamo in questo paese sono quelli che produce la nostra gioielleria e sono bellissimi". Calenda ha anche sottolineato che è stato fatto un punto sui nuovi investimenti "di cui siamo contenti e ho detto che la cura principale che devono avere è quella della qualità del lavoro e del personale".

Il colosso Usa: speculazioni fuorvianti

Ma Amazon oggi ha puntualizzato: "Le speculazioni riguardo l'utilizzo di questo brevetto sono fuorvianti", ha sottolineato la società in una nota, "ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari per il controllo dell'inventario e per spedire gli ordini. Questa idea, se e quando dovesse essere implementata in futuro, verrà fatto nel pieno rispetto delle leggi e delle norme, con il solo obiettivo di migliorare il lavoro di ogni giorno dei nostri dipendenti nei centri di distribuzione". "Muovendo le attrezzature verso i polsi dei dipendenti - ha spiegato l'azienda - le mani vengono liberate dall'utilizzo degli scanner e gli occhi non devono più guardare lo schermo. Tutte le tecnologie che abbiamo implementato fino a oggi hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di lavoro nei nostri centri di distribuzione".

L'altolà del Garante della privacy

Nel dibattito è intervenuto anche il presidente dell'Autorità garante della protezione dei dati personali, Antonello Soro: il braccialetto elettronico Amazon "sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia ma anche in Europa", ha detto a Radio Radicale. "Penso e spero che questa idea verrà rimessa in discussione - ha spiegato Soro - Sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia, ma anche in Europa".