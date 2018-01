La Lega ha ricandidato Umberto Bossi alle prossime elezioni politiche «perché nella vita come in politica il rispetto e la riconoscenza valgono più della convenienza elettorale. Ci sono alcuni valori che vanno oltre". Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, intervistato dal CorriereLive, ha spiegato in questo modo la scelta di ricandidare il Senatùr nonostante tutti i contrasti degli ultimi mesi. "Gliel’ho comunicato io - ha aggiunto Salvini - con una telefonata durata una decina di secondi. Gli ho detto: 'Sei candidato a Varese'. E lui mi ha risposto grazie".

Il leader del Carroccio ha voluto fare chiarezza anche sui possibili scenari post-elezioni. Soprattutto nel caso in cui il risultato delle urne non dia certezza su chi dovrà governare. "Un'alleanza con Di Maio? È una invenzione giornalistica - ha spietato Salvini - Se io andrò al governo lo farò con il centrodestra. Se non vinciamo io al governo non ci vado". Poi un affondo nei confronti del PD: "Quando vedo Renzi in tv spengo, perché spara i numeri a caso. Promette che farà cose come se fosse arrivato ieri, e invece ha governato per tre anni. Io non l'ho mai fatto e penso di saperlo fare molto meglio, perché al suo fianco ho una squadra e non degli amichetti".