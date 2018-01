Brambilla a rischio in Lombardia

Candidature a rischio per il centrodestra in 15 collegi uninominali al Lombardia 1 a causa di problemi nei documenti presentati dalla lista «Noi con l’Italia». Tra i nomi in bilico c’è anche quello dell’ex ministra Michela Vittoria Brambilla. La Corte d’Appello di Milano ha infatti contestato le candidature rilevando la mancanza di alcuni documenti, tra cui la dichiarazione di accettazione della candidatura. «Noi con l’Italia» ha presentato ricorso in Cassazione. Ecco l’elenco dei 15 candidati per l’uninominale nella circoscrizione Lombardia 1 alla Camera: Michela Vittoria Brambilla (collegio di Abbiategrasso), Massimo Garavaglia (Legnano), Andrea Crippa (Bollate), Paola Frassinetti (Seregno), Andrea Mandelli (Monza), Valentina Aprea (Gorgonzola), Jari Colla (Cinisello Balsamo), Luca Squeri (Cologno Monzese), Guido Della Frera (Sesto San Giovanni), Alessandro Morelli (Milano Sempione), Igor Iezzi (Milano Gallaratese), Cristina Rossello (Milano Duomo), Laura Molteni (Milano Porta Romana), Federica Zanella (Milano Rogoredo - Sudest) e Graziano Musella (Rozzano). Ore d'ansia anche nel Lazio per la candidatura di Renata Polverini: l'ex governatrice, candidata nel collegio uninominale Roma 4 Collatino è stata ricusata per un errore nell'accttazione, che recava l'indicazione del collegio Roma 6 Tuscolano. Anche in questo caso si è in attesa del pronunciamento della Cassazione sul ricorso presentato da Forza Italia