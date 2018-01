Berlusconi affaticato. "Ma sto bene"

Silvio Berlusconi non ha partecipato alla trasmissione di Lucia Annunziata domenica scorsa e ha rinviato due volte il suo intervento nel salotto di Bruno Vespa a causa di un affaticamento, ma - spiegano dallo staff del Cavaliere - non è previsto alcun ricovero. Domani l’ex premier dovrebbe fare alcune interviste a delle radio, nei prossimi giorni alle tv locali. Il quartier generale dunque resta Arcore ma l’ex presidente del Consiglio - riferiscono i suoi - è pronto a fare campagna elettorale anche sul territorio, con poche e mirate iniziative. Berlusconi nei giorni scorsi è stato al tavolo delle trattative sulle candidature poi i vertici azzurri si sono trasferiti a Roma. Il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, gli ha consigliato di riposarsi a causa dell’affaticamento dovuto, viene spiegato, al tour de force dei giorni scorsi. «Mi spiace di deludere i nostri competitori ma io sto bene, sto bene davvero. Ma dopo cinque giorni di 17 ore di lavoro, di ripensamenti e decisioni difficili, col dispiacere e col dolore, mi sono preso dei giorni di sosta. Sono stati giorni stressanti, direi addirittura dolorosi. Ma adesso riprendiamo la campagna elettorale per vincerla», ha poi spiegato lo stesso Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente a Matrix.