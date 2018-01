Al voto senza paura (tanto c’è il paracadute)

Paracadutati, blindati, praticamente sicuri. Chi in due, chi in tre e chi, addirittura, in sei collegi tra uninominale e plurinominale, tanto alla Camera quanto al Senato. Parliamo degli aspiranti parlamentari, di centrodestra e di centrosinistra, a cui è stato riservato un trattamento di tutto rispetto dai leader che non vogliono rischiare di non trovarseli a loro fianco dopo il 4marzo o, magari, credono di sostenere con la loro presenza le liste in alcune zone considerate difficili (assicurando a loro comunque il seggio in altre più "comode"). Perciò che riguarda il centrodestra a guidare questa speciale classifica, con sei collegi a testa, è un duo tutto targato Forza Italia, composto dalla veneta Lorena Milanato e da Licia Ronzulli, fidatissima di Berlusconi.

A seguire un’altra donna: questa volta targata Lega: l’ex finiana Giulia Bongiorno (che Matteo Salvini ha voluto presentare in cinque collegi per il Senato). Per trovare i primi uomini col "paracadute" è necessario scendere...

