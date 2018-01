Caos liste, Nunzia De Girolamo sparisce e ricompare. E se la prende con Mara Carfagna

"Qualcuno ha sbianchettato, non lo so. Io voglio individuare il responsabile, chiederò ai miei legali". Sono pesanti le accuse che Nunzia De Girolamo, in un'intervista a Myrta Merlino a "L'aria che tira su La7", fa raccontando il caso delle sparizione del suo nome da capolista in Campania che diventato un giallo. "La notte di domenica chiamo Gregorio Fontana - spiega - per chiedergli di controllare le liste. Ieri a mezzogiorno lo chiamo di nuovo per chiedere di Zinzi, un altro candidato, ma Fontana sento che va nel panico. Mi richiama: torna al partito. Non so cos'è successo, non sei più la prima sei la seconda mi dice". Eppure la De Girolamo non solo è sicura di quello che afferma ma mostra la copia del documento in diretta.

"Non ho parlato di metodo alla Gomorra ma di un metodo culturale e sociale che bisogna estirpare e che può fare solo Silvio Berlusconi. È successa una cosa ignobile" denuncia. "De Siano va rimosso. Perché non è degno di rappresentare il territorio campano" dichiara la De Girolamo che lancia il sospetto più brutto sulla collega di partito (e amica) Mara Carfagna: "Quella notte a prendere le liste, mi dispiace tanto dirlo, c'era anche la Carfagna. Ora lei deve prendere le distanze, c'era lei e se non parla subito è complice. E io sono convinta che lei che è un esempio per le donne prenda le distanze".