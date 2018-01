Elezioni, Luigi Di Maio: "I nostri candidati sono supercompetenti"

Il M5S ha presentato al Tempio di Adriano di Roma le liste per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. "Oggi è un giorno importante per il MoVimento 5 Stelle e per l'Italia - ha detto il capopolitico - Oggi presentiamo i nostri candidati nei collegi uninominali. Sono le persone di buona volontà, uomini e donne, a cui abbiamo aperto le porte del MoVimento, e che si sono messi a disposizione del nostro Paese. Hanno deciso di partecipare e hanno scelto il MoVimento 5 Stelle per cambiare l'Italia - sottolinea Di Maio - Non sono semplicemente persone competenti ma super competenti. Sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti delle battaglie per il loro territorio. Sono professionisti, imprenditori, professori, campioni dello sport e del sociale, medici, rappresentanti di associazioni, militari, giornalisti, ricercatori. Il meglio dell'Italia. La rappresentano nella sua interezza".