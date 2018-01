Grillo lancia il nuovo blog e si allontana dal M5S

È online il nuovo blog di Beppe Grillo, un blog che segna un cambio di passo decisivo e la fine del sodalizio con la Casaleggio associati. La veste grafica è completamente diversa, il rosso e il bianco prendono il posto del nero e del giallo che contraddistinguevano il vecchio blog. La pagina è ricca di interviste e articoli, e apre con un lungo video di Beppe Grillo che dà il la a questa nuova avventura.

"Inizia adesso un’avventura straordinaria di visioni - esordisce il garante del M5S - Io andrò in cerca di folli, di artisti, mi piace avere dei punti di vista, ma di idee, perché io sono stufo delle opinioni, sono stufo delle opinioni. Sì d’accordo ognuno ha diritto alla propria opinione, ma ha diritto ai fatti. Io voglio sognare voglio avere qualcosa che mi spinga sempre in avanti. E con voi voglio farlo tornando al blog come era, nel senso che facciamo interviste", dice Grillo ricordando i tanti contributi ospitati dal blog: "Mohamed Yonus, Stiglitz, Fo, c’erano premi nobel che ci scrivevano e adesso abbiamo un sacco di interviste, se vedete qui in basso ci sono le interviste di persone che lavorano nei robot, di qua ci sono persone nel hyper-loop, nell’alta velocità, smart city". Il garante del M5S si sofferma lungamente sui temi che verranno trattati dal nuovo blog, "sto inseguendo un po' questo futuro - spiega - che ogni volta che arrivo lui non c’è, va avanti, va avanti. È l’utopia che ti porta ad andare avanti".

Sede a Genova, in piazza della Vittoria 7/2. Amministratore unico Beppe Grillo, detentore delle quote della società al 100%. Non un grande patrimonio al momento, considerando che il capitale sociale ammonta appena a 10 euro. Il nuovo blog di Beppe Grillo muove i passi da una nuova società -la beppegrillo s.r.l.- una società a responsabilità limitata nata il 22 dicembre 2017, esattamente un mese fa. Nei documenti, in possesso dell’Adnkronos e depositati presso la Camera di commercio di Genova, è indicato anche l’oggetto sociale, con le finalità della nuova società. E -curiosità- oltre allo sviluppo di piattaforme online, blog, web, applicazioni mobile ecc., vendita di spazi pubblicitari online e offline, organizzazione di convegni, meeting, congressi e fiere, c’è anche indicata "l’apertura in proprio di punti vendita, l’affiliazione online e offline nonché la vendita, attraverso negozi gestiti da terzi, delle idee, prodotti, design" nati dalla nuova creatura web di Beppe Grillo. Chissà che presto non vedremo commercializzati, ad esempio, gli occhiali da sole a firma "Beppe Grillo" che il garante del M5S è solito sfoggiare nelle sue uscite pubbliche a favore di fotografi e telecamere. Non solo. Tra le prerogative della neonata società c’è anche lo sviluppo di software per la creazione di applicazioni (app) e di e-book, così come "l’ideazione, la creazione, lo sviluppo, l’implementazione e la gestione di sistemi e piattaforme informatiche accessibili attraverso anche la rete internet", grazie anche alla collaborazione "con università internazionali". (