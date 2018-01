Regione, l’ultimo sondaggio non decide il candidato di centrodestra

La novità sulle Regionali del Lazio, sponda centrodestra, è la conferma sostanziale dello stallo che impedisce l’allineamento della coalizione nazionale nei confronti di Nicola Zingaretti e di Roberta Lombardi. Nemmeno l’ultimo sondaggio, quello che secondo i retroscena avrebbe dovuto dirimere una volta per tutte la questione candidatura, ha dato il responso chiaro che tutti si aspettavano.

I dati dell’istituto Emg di Fabrizio Masia, seppur diversi dall’ultima rilevazione (che dava in vantaggio, con margini di miglioramento in vista della "remuntada", Maurizio Gasparri) hanno registrato un sostanziale pareggio. I tre nomi sul tavolo – Sergio Pirozzi, Maurizio Gasparri e Fabio Rampelli - si attesterebbero infatti tutti attorno alla stessa percentuale di gradimento, con uno scarto a favore del sindaco di Amatrice di mezzo punto percentuale in più rispetto agli altri due esponenti indicati, rispettivamente, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia. Un risultato che non...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI