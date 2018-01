C'è anche la dirigente scolastica del'istituto comprensivo di Amatrice tra i candidati a sostegno di Nicola Zingaretti. Sono, infatti, l'ex sindaco di Rieti Simone Petrangeli e Maria Rita Pitoni i candidati della Lista Civica Zingaretti Presidente per il collegio di Rieti. Le candidature sono state presentate oggi pomeriggio alla presenza del vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio. Maria Rita Pitoni è la dirigente reggente dell'istituto comprensivo Capranica di Amatrice. Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal novembre 2017, la Pitoni è dal 2016/2017 la dirigente reggente nominata della scuola crollata durante il sisma: è stta lei a curarne la ricostruzione. "Il profilo fortemente civico che ha caratterizzato il mio impegno nei 5 anni al governo della città di Rieti - ha esordito Petrangeli - mi ha spinto a raccogliere l'invito a partecipare alla costruzione della Lista civica di Nicola Zingaretti. Mi candido a rappresentare gli interessi dell'intera provincia, forte dell'esperienza maturata e della conoscenza di problemi che vive il nostro territorio. La coalizione che sostiene il Presidente Zingaretti può rappresentare un modello per il Paese ed il pluralismo della nostra lista ne è la dimostrazione più evidente. Voglio contribuire a continuare l'esperienza di buon governo della Regione Lazio iniziata nel 2013 nella convinzione che non sia possibile tornare al passato e che non ci si possa fermare proprio ora. Voglio portare in Regione le ragioni del nostro territorio e delle nostre comunità, dal Comune capoluogo ad i piccoli Comuni, che nella provincia di Rieti sono il 94% dei Comuni e che hanno bisogno di attenzioni e provvedimenti specifici. La mia candidatura vuole essere anche un'occasione per non disperdere il patrimonio umano e di buone pratiche costruito in 5 anni di governo della città di Rieti". "Ho deciso di candidarmi - ha spiegato Pitoni - consapevole delle criticità che vive la società italiana; viviamo in un Paese che ha perso le grandi visioni, i valori irrinunciabili e inalienabili, l’etica della responsabilità, favorendo l’isolamento tra le persone. L'unico rimedio è l'impegno. Voglio impegnarmi con energia, passione, professionalità affinché la nostra Provincia, la nostra Regione continui il processo di cambiamento e trasformazione iniziato cinque anni fa ed ho deciso di farlo in una lista civica che mi permette di mantenere la indipendenza dai partiti, garantendomi laicità culturale. I primi artefici della Lista, Zingaretti e Smeriglio, hanno puntato su una squadra eterogenea, donne e uomini già impegnati in politica, donne e uomini che vivono i diversi settori del sociale, donne e uomini che sapranno sicuramente impegnarsi per il bene della propria Regione". "La lista civica Zingaretti Presidente - ha esordito Smeriglio - è già in campo e sono partite le presentazioni dei candidati anche nelle province: dopo il lancio di Roma della scorsa settimana abbiamo presentato la lista in provincia di Viterbo e oggi a Rieti. Stiamo riscontrando un grande interesse per questa lista che ha un chiaro impianto programmatico a partire dall'investimento nella sanità pubblica, nella conoscenza, la valorizzazione dei territori, dei borghi, del turismo sostenibile e dello sport come veicolo di inclusione e cittadinanza".