Berlusconi: "I professionisti della politica mi fanno schifo"

"I professionisti della politica mi fanno schifo". Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi, intervistato da Massimo Giletti a "L’Arena" su La7. Silvio Berlusconi è tornato in campo perché rispetto al 1994 "c’è un pericolo ancora più grave" del comunismo, è "il M5S, una setta assolutamente pericolosa, pauperista, ribellista, giustizialista, che distruggerebbe l’Italia e gli italiani". "Oggi il centrodestra - ha continuato Berlusconi, in un riferimento all’endorsement’ dell’Economist - di cui Forza Italia è il partito trainante, è l’unico argine alla vittoria dei populisti dei 5 stelle. E questo è ciò che tutti pensano in Europa". E sul Milan? "Non guardo più le partite perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi con cui sono diventato il presidente più premiato della storia", dice, lamentando che "non hanno ascoltato i miei consigli".