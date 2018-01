La Lombardi accusa Zingaretti: "Ha un paracadute da 8 mila euro al mese"

«Dopo 5 anni questa specie di apprendista governatore non ha fatto nulla. Altro che professionisti della politica, Zingaretti è un miracolato dalla politica: da 30 anni viene pagato per fare comizi elettorali, stipendiato dal Pd tanto che quando si candidò alla Provincia chiese e ottenne un paracadute di 8mila euro al mese dal partito, mentre l’Italia e il Lazio erano a un passo dalla crisi economica. Le imprese iniziavano a subire i primi contraccolpi e loro si spartivano soldi pubblici».

La candidata alla presidenza della Regione Lazio, Roberta Lombardi accusa il governatore uscente. Dopo il caso dell'auto blu cambiata da Zingaretti per via di problemi alla schiena (è passato da una Lancia Delta 1.4 di cilindrata a una più costosa Volkswagen Passat 2000), il M5S tira fuori la storia di quando Nicola Zingaretti fu candidato dal Pd alla Provincia di Roma. Era il 2008 e prima di accettare la candidatura l'attuale governatore ottenne l'assunzione come dirigente con mansione di candidato presidente della Provincia di Roma dall'allora comitato promotore del Pd. Poi Zingaretti vinse le elezioni, cinque anni più tardi è passato alla Regione.

Intanto prosegue la campagna elettorale della deputata del M5S. Nel programma di oggi la visita al Memoriale della Shoah, poi incontri con gli ortofrutticoli e all’ospedale di Tarquinia. Domattina sarà a Rocca dei Papi, poi al Lago di Bolsena per visitare gli impianti di sollevamento Cobalb.