L'oracolo dei sondaggi? Ciò che avrebbe dovuto riunire, a meno di sorprese dell'ultima ora, rischia invece di assicurare solo lo stallo nel centrodestra in vista delle prossime Regionali previste tra un mese e mezzo. La famosa rilevazione attesa da Silvio Berlusconi, voluta per decidere come risolvere il nodo della candidatura unitaria (come è avvenuto in Sicilia con Nello Musumeci), non ha benedetto ciò che in tanti pensavano ieri: la sostanziale convergenza su Sergio Pirozzi, l' unica proposta ufficiale nel campo del centrodestra, almeno fino a questo momento.

Sul tavolo, a quanto trapelato da ambienti vicini a Forza Italia, sono giunte le stime sulle tre ipotesi principali rilevate: il senatore azzurro Maurizio Gasparri, il capogruppo di Fratelli d' Italia alla Camera Fabio Rampelli e, appunto, il civico Pirozzi, sindaco di Amatrice. Ciò che è emerso dal sondaggio è il ritorno del nome tirato fuori dal cilindro nelle ultime settimane: il vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia che si attesterebbe al 24% contro il governatore uscente Nicola Zingaretti quotato al 35%...

