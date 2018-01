"Ammetto di aver usato un'espressione... Apro una parentesi: dovremmo cambiare anche la Costituzione, che è la prima a dire che esistono delle razze". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia Attilio Fontana, a TgCom24. A proposito di quanto detto ieri sulla razza bianca a rischi, ha aggiunto: "E' stata una frase inopportuna ma il principio rimane, il problema bisogna affrontarlo, se si vuole in futuro risolvere questa situazione che rischia di esplodere e di creare problemi di carattere sociale".

Nell'intervista a Radio Padania, sull'immigrazione, "volevo evidenziare come un discorso lasciato al caso rischi di essere devastante", ha detto ancora Fontana. "Io, da cittadino italiano, mi vergogno di vedere immigrati che vivono nella case abbandonate o costretti per sopravvivere ad entrare nella malavita", ha proseguito il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lombardia.

A difendere Fontana è sceso in campo Matteo Salvini. "Un passo indietro? "Ma figurarsi...", ha detto il segretario Lega nord, a Radio Anch'io. Per Salvini "è incredibile di come in Italia si parli di un sostantivo e di un aggettivo e non del problema. Fontana parla di islamizzazione e di invasione fuori controllo. Sono le stesse parole usate dalla Fallaci quindici anni fa".

Salvini poi smentisce le ricostruzioni secondo cui Silvio Berlusconi avrebbe detto che l'ex sindaco di Varese è inadeguato. "Mai detto", ha chiarito il segretario della Lega.