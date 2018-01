Tabacci salva la lista della Bonino

Alle elezioni del 4 marzo Emma Bonino e la sua lista +Europa ci saranno. Grazie a Bruno Tabacci. Il parlamentare, di comprovata storia democristiana, ha infatti deciso di mettere a disposizione dei Radicali il simbolo di Centro Democratico per ovviare al problema della raccolta delle firme. «Stamattina - spiega proprio Tabacci - ho riunito tutti gli organi dirigenti di Centro Democratico. Ho deciso di mettere a disposizione di +Europa il simbolo di Centro Democratico, per recuperare una libertà che è fondamentale». L'annuncio Tabacci lo da intervenendo alla conferenza stampa di +Europa, convocata per protestare contro le norme per la presentazione delle liste, previste dal Rosatellum. Grazie al simbolo di Centro Democratico la lista della Bonino non dovrebbe più raccogliere le firme in quanto Cd era rappresentato in Parlamento da un proprio gruppo autonomo. «Siamo profondamente grati a Bruno Tabacci - dice dal canto suo Emma Bonino - Grazie a questo gesto saremo presenti alle elezioni politiche del 4 marzo, alla pari delle altre forze politiche nei blocchi di partenza. È un servizio grande che ha reso al Paese». Quanto a Centro Democratico e alla collocazione politica del partito, Tabacci spiega: «È il momento di fare un passo verso la democrazia. Per questo c’ero all’Ergife al raduno degli europeisti con Emma Bonino ed Enrico Letta. Noi ovviamente ci collochiamo nel centrosinistra, per l’apparentamento vedremo. Ne discuteremo all’assemblea del 13».