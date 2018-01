Insieme corre in soccorso della Bonino

Verdi e Socialisti corrono in soccorso dei Radicali e consentire al partito di Emma Bonino di raccogliere le firme necessarie e iscriversi alle elezioni politiche del 4 marzo. «Siamo pronti a collaborare sin da subito, in risposta al vostro appello di ieri, per mettere insieme le forze ed aiutarvi a superare così il problema delle firme per la presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche», dicono in un messaggio inviato ai leader di +Europa (Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Riccardo Magi), Giulio Santagata, Angelo Bonelli e Riccardo Nencini, promotori della lista di ispirazione ulivista Insieme, alleata con il Pd alle prossime elezioni. «La nostra - proseguono i promotori di Insieme - non è una semplice proposta tecnica destinata a superare l’impasse creata dai meccanismi della nuova legge elettorale; agli amici Radicali non vogliamo far sapere solo come possiamo farlo ma soprattutto perché vogliamo farlo. Quello che proponiamo, infatti, è anche e principalmente un vero accordo politico per mettere insieme le nostre culture di provenienza e le nostre forze all’interno di un’unica lista per ribadire la centralità del pilastro europeo all’interno della proposta del centrosinistra per il governo del Paese nei prossimi anni». «Il tratto identitario e la ragione che ha visto la nascita di Insieme è lo sforzo incessante per ricercare l’unità e la condivisione del centrosinistra più ampia possibile. Il centrosinistra deve essere in grado di ritrovare e di proporre agli italiani il massimo di unità possibile mettendo al centro la prospettiva europea come faro per individuare proposte per governare le sfide del presente e del prossimo futuro: la compatibilità ambientale e sociale della crescita economica, la coesione sociale e territoriale, l’uguaglianza e la tutela della libertà e dignità personale davanti ai temi etici. Per fare tutto questo ci vuole +Europa, ma dobbiamo farlo Insieme», concludono Santagata, Bonelli e Nencini.