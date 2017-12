Berlusconi punta al muro del 30%

«I sondaggi danno Forza Italia al 16,5%-17%, e io intendo portarla al 30%». Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite di Coffee break su La7. «Il mio sogno è di vincere le elezioni e cambiare davvero l’Italia», ha aggiunto l’ex premier, spiegando che «con Salvini e Meloni il programma l’abbiamo già visto diversi mesi fa. Ora dobbiamo fare un tavolo, ci vedremo prestissimo, credo la prima settimana di gennaio. Non siamo concorrenti ma alleati, e tra alleati una stretta di mano vale di più di qualsiasi firma».

Poi il Cavaliere è andato all’attacco del MoVimento 5 Stelle: «Quello raccolto dai grillini - ha spiegato l’ex premier - è un voto di protesta, un vero pericolo per il nostro futuro e la nostra democrazia: l’87% dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle non ha mai lavorato, sono assolutamente impreparati e incapaci». Non solo. Secondo Berlusconi «hanno invidia nei confronti di chi ha: il ceto medio e gli imprenditori, invidia che si traduce talvolta persino in odio». Per il Cavaliere quello di Grillo è «un movimento pauperista» che raccoglie il «voto dei disgustati, degli arrabbiati». Poi il leader di Forza Italia ha svelato tutta...

