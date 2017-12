Dell'Utri come Contrada: la Procura generale di Caltanissetta chiede la sospensione della pena

Svolta nel caso Marcello Dell'Utri. Nell'aula della corte d'appello di Caltanissetta la Procura generale si schiera a favore della revisione della sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa dell'ex senatore gravemente malato: "Marcello Dell'Utri è il fratello minore di Bruno Contrada, la cui pena è stata di fatto cancellata dal verdetto della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo" dichiara il sostituto procuratore generale. In realtà la similitudine con l'ex funzionario di polizia è quella che da anni sostengono gli avvocati di Dell'Utri. Adesso dovranno la decisione spetta ai giudici che scioglieranno la riserva nelle prossime settimane.