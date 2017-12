Ultimatum di Salvini a Berlusconi: "Senza programma firmato salta l'alleanza"

Ancora Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi. Il segretario della Lega lancia un nuovo ultimatum al presidente di Forza Italia. A proposito del programma di governo da firmare con il Cav, il leader del Carroccio spiega che esso «va firmato, non per dare un contentino a Salvini, ma per essere seri con gli italiani, chiedo al centro destra che ci sia un programma comune in cui prevalgano gli interessi degli italiani, se non si firma non c’è alleanza, se si firma c’è alleanza». «Il governo di cui farò parte - prosegue Salvini - per iscritto deve impegnarsi a cancellare la Legge Fornero. Sul cancellare la Legge Fornero non c’è trattativa possibile. Io lavoro per un centrodestra compatto e serio. Ritengo Berlusconi voglia fare gli interessi del Paese». Poi l'ultima stoccata:«Programma comune con Berlusconi? Manca un mese e mezzo spero lo firmi, per essere seri con gli italiani, io chiedo al centrodestra che ci sia un programma comune, se non si firma non c’è alleanza». Salvini parla anche del governo in Austria, fatto col sostegno dei nazionalisti dell'ultradestra: «In Austria non vedo estremisti al governo. Ho letto il programma del partito di Heinz-Christian Strach e non c’è nulla di estremistico. Se controllare i propri confini è estremismo, allora sono estremista anch’io».