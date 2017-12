E' scontro di numeri e di principi tra Pd e Movimento 5 Stelle. Il campo di battaglia è quello delle pensioni. "Ieri il Movimento 5 Stelle ha proposto di recuperare 12 miliardi di euro tagliando 'le Pensioni d'oro' - attacca su Facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi - Al giornalista Rai che restava stupito per la cifra, Di Maio ha detto in modo sprezzante: 'Certo che sono 12 miliardi, veda bene'. Noi abbiamo visto bene. Se vogliamo prendere 12 miliardi di euro dalle Pensioni dobbiamo tagliare a chi prende 2.300 euro di pensione. Ci rendiamo conto? Qualcuno può legittimamente dire che duemila euro di pensione sono una pensione d'oro? A noi sembra folle".

"Quando parliamo di pensioni d'oro ci riferiamo a pensioni sopra i 5 mila euro nette", precisa l'ufficio comunicazione del M5s, in risposta a segretario del Pd. I grillini aggiungono che il riferimento fatto da Di Maio a 12 miliardi è relativo a più anni. Matteo Renzi e il Pd, conclude l'ufficio di comunicazione del M5s, usano "questo argomento solo per provare a distrarre dallo scandalo sulle banche".

Precisazioni che non soddisfano i dem. "I 5 stelle correggono, tramite il proprio ufficio stampa, il loro stesso candidato premier Di Maio dopo gli atroci sfondoni sul nostro sistema pensionistico. Siamo alle comiche. Ed oggi ancora cifre a vanvera, buttate lì per coprire la pericolosa sciatteria di una formazione politica, che ha appena certificato l'intenzione di colpire l'intero sistema pensionistico senza avere la minima idea di come funzioni", commenta Alessia Rotta, parlamentare del Pd.