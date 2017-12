Banca Etruria, Vegas tira in ballo la Boschi e lei si difende: "Mai fatto pressioni"

"Sì, ho parlato con l’allora ministro Boschi" di Banca Etruria. Mi venne prospettato un quadro di preoccupazione perché Etruria poteva essere incorporata da Bpvi". Lo ha rivelato il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, sentito in audizione dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche. rispondendo a una domanda di un parlamentare.

Rispondendo alle domande dei commissari, il numero uno dell'authority ha aggiunto: "Il ministro venne a Milano, chiese di vedermi e tornò a Roma. Mi venne detto che il padre sarebbe diventato vice presidente" di Etruria. Vegas poi ha raccontato di aver incontrato anche altri ministri: "È chiaro, è una cosa ovvia, a cominciare dal ministro dell’Economia. Non dico che ci sia una interlocuzione giornaliera ma quasi". Sulle conoscenze in materia finanziaria della Boschi, Vegas ha aggiunto: "Non posso sapere le conoscenze di un ministro. Non posso esprimere opinioni sulla conoscenza di altre persone". La risposta è stata data rispetto all’affermazione precedente: "Le dissi che Consob non era competente sulle aggregazioni". Vegas ha poi spiegato che queste conversazioni non si configurarono mai come pressioni da parte dell'allora ministro del Partito democratico.

La Boschi, esponente di spicco del Pd, è da tempo al centro delle polemiche, soprattutto dopo che l'ex direttore del Corsera Ferruccio De Bortoli aveva rivelato che l'allora ministro avrebbe chiesto all'ex ad di Unicredit Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria, di cui il padre della Boschi, Pier Luigi, è stato vicepresidente. Per questa affermazione la Boschi pochi giorni fa ha detto di aver presentato una richiesta di risarcimento danni. In merito alle affermazioni di oggi di Vegas, invece, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha precisato in un post su Facebook: "Ho incontrato più volte il presidente della Consob in varie sedi, come ho incontrato altri rappresentanti istituzionali: mai e poi mai ho fatto pressioni. Mai".

Una spiegazione che non è servita ad evitare le polemiche: "Le bugie hanno le gambe corte - ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Massimiliano Fedriga - Il ministro Boschi non era estraneo ai fatti di Banca Etruria. Tutt’altro. Le parole del presidente della Consob Vegas sono la conferma di quanto tutti sospettavano, nonostante le reiterate bugie della Boschi. In tutto questo tempo il ministro, ora sottosegretario, ha mentito al Parlamento e soprattutto agli italiani. Ora la Boschi abbia almeno il buon gusto di dimettersi. Allo stesso tempo Renzi si prenda le proprie responsabilità di fronte al Paese. Hanno preso in giro 56 milioni di italiani per 5 anni".

Intervengono anche i Cinque Stelle, con il deputato Carlo Sibilia su Twitter: "Maria Elena Boschi si è occupata di Banca Etruria. Più di una volta. Così come appena confermato da Giuseppe Vegas presidente Consob. Contrariamente a quanto detto al Parlamento il 18 dicembre 2015. Maria Elena Boschi ha mentito al Parlamento condizionando il voto sulla sua sfiducia".