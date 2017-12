"Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali sul voto contrario di Forza Italia all'iter veloce per la legge Molteni che cancella lo sconto di pena per i reati gravissimi". A dirlo è il segretario della Lega Matteo Salvini dopo il no della commissione giustizia del Senato alla sede deliberante per la legge Molteni. "E' una vergogna - prosegue Salvini - è l'ennesimo affronto alle donne e a tutte le vittime di violenza".