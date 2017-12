Caio Mussolini: "Una vergogna la tomba profanata del Duce"

«Uno squallido esempio di giornalismo». Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini e discendente maschio diretto della casa, è amareggiato «e triste» nei confronti del servizio di Agorà nella cripta di famiglia a Predappio. Dagli Emirati Arabi, dove vive e lavora, affida a Il Tempo le sue riflessioni sull'antifascismo, «un odio ravvivato da una sinistra che non ha più nulla da dire e da dare».

La vostra famiglia ha reagito subito.

«Sì. Sono in corso i contatti con gli avvocati per capire come procedere. D' accordo con le mie cugine, a partire da Edda: perché siamo rimasti tutti molto sorpresi dal fatto che si sia usato un sito sacro e privato, senza chiedere alcun permesso e soprattutto per politicizzare un luogo di culto familiare in quella maniera...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI