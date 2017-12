Di Maio: "Siamo noi l'unico futuro per l'Italia"

«Il futuro dell’Italia siamo noi Cinque Stelle e solo noi e se non ci lasceranno fare il governo che diciamo noi si dovrà tornare alle urne»: parola di Luigi Di Maio, esponente di spicco del MoVimento e futuro candidato premier dei grillini.

«Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che da sola raggiunge adesso la soglia del 30%. Il nostro obbiettivo alla fine del #Rally è di superare abbondantemente questa percentuale, ma già dai numeri odierni si capisce che l’unico governo possibile è quello del MoVimento 5 Stelle».

Così il vicepresidente della Camera in un post rilanciato dal Blog di Beppe Grillo. «Gli ultimi sondaggi pubblicati ieri riportano una situazione moto chiara. Il centrosinistra è fuori dai giochi con il Pd in caduta libera, sprofondato sotto la "soglia Bersani" e con poche possibilità di risalita. Oggi dicono che non faranno di nuovo l’alleanza con Forza Italia. E certo: insieme arriveranno forse al 40% quindi non potranno fare alcun governo questa volta - prosegue - Il centrodestra unito non ha i numeri per governare e in ogni caso questa coalizione-Frankenstein si sfalderà il giorno dopo le elezioni, come successo in Sicilia».

«Tutte le forze politiche, dopo le elezioni, dovranno decidere se far partire il nostro governo per attuare il nostro programma o se preferiscono tornare subito al voto. Queste sono le due uniche opzioni possibili. O governo del MoVimento o di nuovo le urne. Fatevi i calcoli - aggiunge il candidato premier pentastellato - Ogni voto in più degli italiani al MoVimento 5 Stelle sarà una garanzia in più per evitare il ritorno al voto e per far partire un governo finalmente dalla parte dei cittadini».

Secondo Di Maio «con questo #Rally sto girando l’Italia a tutta velocità per raccontare a tutti il nostro progetto per il futuro del Paese. In particolare sto incontrando proprio quelli che ci hanno conosciuto solo tramite la demonizzazione mediatica e che quindi hanno pregiudizi su di noi, che svaniscono non appena ci conoscono».

«Vedo un entusiasmo in crescita, testimoniato dai circa 180.000 euro che abbiamo raccolto in meno di due settimane. Un risultato strabiliante. Vi ringrazio ancora per la vostra generosità! Uniti ce la faremo a restituire l’Italia agli italiani! Forza!»