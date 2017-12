Marcello Dell'Utri sta male, molto. È in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che neanche esisteva al tempo in cui commise le condotte che gli sono state addebitate e il Tribunale di Sorveglianza ha negato l'istanza di differimento della pena. Ciò significa che dovrà restare in galera nonostante i suoi problemi cardiaci a cui si è aggiunto un cancro alla prostata.

Nel frattempo, Dell'Utri ha deciso di lasciarsi morire, rinunciando a nutrirsi e alle cure. La situazione rischia di precipitare da un momento all'altro, viste le condizioni di salute dell'ex senatore. Per questo, Il Tempo chiede al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un gesto definitivo, attraverso la grazia. Qui, potete aderire al nostro appello

Scrivi a firmaperdellutri@iltempo.it