Pugni chiusi e "Bella ciao", il Pd sfila per dieci skinhead

A Como è terminata la marcia "contro il fascimo e l'intolleranza" promossa dal Pd dopo l'irruzione di una decina di skinhead in un'associazione pro migranti per leggere un comunicato e la manifestazione di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica. Molti i big che hanno aderito inclusi la presidente della Camera Laura Boldrini, il segretario del Pd Matteo Renzi, la segretaria della Cgil Susanna Camusso e diversi ministri. Nessuno di loro è pero intervenuto dal palco, se non il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, che era gli fra gli organizzatori, ma solo per un breve saluto finale. Secondo gli organizzatori in piazza c'erano 10mila persone.