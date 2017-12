Centrosinistra nel caos, Prodi: "Non tutte le frittate riescono..."

"Non tutte le frittate finiscono con il venir bene...". Romano Prodi commenta così a situazione del centrosinistra dopo gli sviluppi di ieri. "Quella di Giuliano Pisapia "non è stata una defezione perché non aveva deciso. Ha studiato il campo e poi ha concluso che non era cosa", ha detto Prodi a Roma a "Più libri Più Liberi".

"Non è che Pisapia era il leader di una coalizione e si è dimesso. Ha esplorato ma non ha trovato in se stesso o nel gruppo di riferimento una motivazione sufficiente ad andare avanti. Mi dispiace", conclude il Professore commentando la decisione dell'ex sindaco di Milano di rinunciare al tentativo di costruire un campo largo per coalizzare il centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche.