Marcello Dell’Utri sottoposto a tortura come Bruno Contrada? In attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ieri si è riservato di decidere, a intervenire sul caso è stata la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha chiesto al governo italiano se la detenzione in carcere di Dell’Utri sfoci o meno in una vera e propria tortura. L’interrogativo della Cedu è contenuto negli atti, trasmessi a Roma, relativi al ricorso presentato da Dell’Utri a Strasburgo il 20 dicembre del 2014 contro la condanna per

concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

Cosi come fece Contrada, infatti, pure lui condannato per lo stesso reato, anche il fondatore di Forza Italia ha sostenuto di aver subìto accuse«vaghe e imprecise» sulla base di un reato che al tempo in cui avrebbe commesso i fatti contestati...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI