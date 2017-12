La commissone parlamentare d'inchiesta sulle banche ascolterà in audizione l'ex ad di Unicredit, Federico Ghizzoni. Lo riferiscono fonti parlamentari. La decisione sulle audizioni di Zonin e Consoli (ex Popolare Vicenza ed ex Veneto Banca) verrà presa domani mattina direttamente dai componenti della Commissione.

L'audizione era stata chiesta dalle opposizioni che vogliono sentire l'ex ad per chiedergli se è vero o no che l'allora ministra Maria Elena Boschi gli chiese un intervento per rilevare Banca Etruria. "L'audizione aiuta, è un elemento positivo, se Ghizzoni dirà la verità sarà un bene per tutti", ha detto a Porta a Porta la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, che secondo l'ultimo libro di Ferruccio De Bortoli si sarebbe rivolto all'ex ad di Unicredit per salvare Banca Etruria dove il padre Pier Luigi era nel cda. "Ho incontrato pubblicamente più volte Ghizzoni, ovviamente la discussione può essere stata in generale sulle problematiche del mondo bancario. Da questo a dire, come è stato scritto in tutti questi mesi, che io ho fatto pressioni su Unicredit per acquistare Banca Etruria non è vero. La cosa non è avvenuta, Ghizzoni o De Bortoli dimostrino il contrario", afferma la Boschi.

"Banca Etruria non era la banca di mio padre. Complessivamente, la mia famiglia aveva azioni per 10mila euro e dire che era la 'nostra' banca non è reale. Quello che De Bortoli riporta nel suo libro non è vero e mi sono decisa ad agire in giudizio per tutelare il mio onore. In questi anni non ho fatto azioni nei confronti di nessuno. De Bortoli ha usato queste poche righe per lanciare il suo libro", ha detto ancora il sottosegretario.

Si all'audizione dell'ex ad di Unicredit, Ghizzoni ma bisognerà audire anche Zonin (ex popolare di Vicenza), e i ministri dei governi precedenti a partire da Giulio Tremonti. Oggi a ribadire la posizione del Pd è stato il presidente dem, Orfini.