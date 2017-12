Il Pd accelera sul biotestamento. Oggi in aula al Senato

Il ddl sul biotestamento approda oggi in aula al Senato. La discussione generale avrà inizio alle 16,30. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. L'accelerazione sulle norme che regolano il fine vita è arrivata all'improvviso. Lo ius soli, invece, al momento è uscito di scena quasi definitivamente, dal momento che è stato messo all'ultimo punto del calendario.

Il provvedimento sul biotestamento ha buone possibilità di essere approvato. E' stato il capogruppo del Pd, Luigi Zanda, a volerne la calendarizzazione immediata. Il ddl è forte dell'intesa tra Partito democratico e MoVimento 5 Stelle. Favorevole anche Mdp, contraria Alternativa popolare. Forza Italia dovrebbe lasciare libertà di coscienza ai suoi senatori. "La decisione sul biotestamento per noi è una sorpresa - ha detto il capogruppo degli azzurri Paolo Romani - perché eravamo pronti ad affrontare il Regolamento del Senato, come da ultima capigruppo. Qualcuno, come sempre, nel weekend ha cambiato idea ma siccome un provvedimento complesso e articolato sul quale vogliamo fare un approfondimento, abbiamo chiesto e ottenuto che alle 19 l’aula si interrompa: faremo una riunione di gruppo e domani presenteremo gli emendamenti".