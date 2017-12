L'immagine, inequivocabile, è quella di Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse. Ma il volto è quello del segretario della Lega Matteo Salvini. Il fotomontaggio choc è stato pubblicato da un utente di Facebook, tale Vento Ribelle, e il leader del Carroccio lo ha rilanciato e commentato: "Incredibile. Questa è vera violenza. Non mi fanno paura, mi danno ancora più forza: andiamo a governare!".

La foto mostra Salvini imbavagliato davanti al simbolo e alla scritta delle Brigate Rosse con il commento "ho un sogno". Il post è di ieri. "Oggi stesso denunceremo l'autore - dice Salvini - e attendo reazioni scandalizzate come quelle dei giorni scorsi dove è stato detto tutto e il suo contrario su episodi di presunta violenza". "Sono altrettanto sicuro - prosegue - che di fronte a tante inaccettabili minacce si aprirà anche un serio dibattito sulla violenza vera e non presunta. Ovviamente mi auguro che dopo tante chiacchiere sulle fake news e la violenza su Facebook partano indagini vere e approfondite sull'autore di questo gesto", conclude.

"Solidarietà all'amico Matteo Salvini. La violenza è sempre inaccettabile. Il web non può diventare un luogo di odio!", scrive su Twitter Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi. Solidarietà arriva anche dai Dem. "A nome mio e del Pd rivolgo piena solidarietà a Matteo Salvini per il violento quanto indegno post che è apparso su Fb. Bavagli e ricordi di un sanguinario passato terroristico sono da condannare con forza. Le autorità facciano piena luce su un gesto grave, visto che il web non può e non deve essere terreno di caccia incontrastato per sostenitori di diversi estremismi", fa sapere Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza del Pd.