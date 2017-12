Sulle pensioni i conti non tornano, Cgil in piazza

Roma, Bari, Cagliari, Palermo, Torino: le cinque piazze della Cgil oggi riunite per dire insieme che "i conti non tornano" e che "deve contare il lavoro". In piazza del Popolo a Roma già da ieri è pronto il palco con due megaschermi e i tradizionali palloncini rossi, dove, alle 12.30, è previsto l'intervento della segretaria Susanna Camusso. In piazza campeggia il totem con la scritta a caratteri cubitali "pensioni". Nella Capitale in protesta con la Cgil anche Rete Studenti.