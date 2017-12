Ok del Quirinale al "whistleblowing". Ma così si apre la strada a vendette e ripicche

Una legge sacrosanta che permetterà di portare a galla reati finora nascosti, e che per qualcuno è persino troppo poco, oppure un grimaldello per una ben collaudata «macchina del fango» improntata alla barbara e continua delazione, perfetta per la «vendetta» del dipendente scontento, ottima per chi vuole silurare il capo burbero, magistrale per il lavoratore che ha in antipatia il collega? Quel che è certo è che, da quando si è cominciato a parlare di whistleblowing anche in Italia, dando alla legge un bel nome anglosassone per renderla più affascinante, l’idea di mettere nelle mani di chiunque un’arma che...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI