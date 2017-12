I giovani, l'ultima missione dei Comuni

Le città devono diventare sempre più a dimensione dei giovani. E' l'appello lanciato da Marcello Fiori, responsabile Enti locali di Forza Italia ad Ascolti Piceno nel corso dell'iniziativa «Shake Up your city», promossa dall'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. «In Italia sino ad oggi - ha spiegato Fiori - si è fatto davvero troppo poco per realizzare città a dimensione dei giovani. I Comuni sostengono, con numerosi progetti, interventi di settore mettendo a disposizione spazi pubblici, personale, risorse economiche». «La inadeguatezza di efficaci misure di crescita economica, di politiche attive del lavoro (comprese quelle dedicate ai giovani) e di valorizzazione del capitale umano - ha continuato - stanno generando purtroppo un abbassamento delle aspettative e dei sogni del mondo giovanile caratterizzato da alta dipendenza dalla propria famiglia di origine, impossibilità di realizzare una propria famiglia e dei figli (crollo demografico), bassi livelli di occupazione femminile, aumento del divario tra Nord e Sud e tra grandi città e piccoli comuni, rischio reale di finire nella fascia di povertà». «I Comuni, sui quali come sempre vengono scaricate funzioni e responsabilità, possono essere molto importanti se riescono a costruire una rete attiva di riferimento e orientamento delle diverse politiche di settore: formazione, cultura, impresa e lavoro, casa, famiglia, assistenza sociale», continua Fiori. «Un sorta di portale per il futuro, un futuro delle città da immaginare e costruire attraverso le esperienze, i valori, le competenze, i sogni e gli occhi dei giovani - sottolinea l'esponente azzurro - Ed è bello evidenziare che proprio la città di Ascoli Piceno, che ospita in questi giorni l’iniziativa Shake Up your city, promossa dall’ Anci, abbia avuto il riconoscimento di prima città italiana per il lavoro e l’innovazione, eccellendo proprio nel settore delle start up, grazie al lavoro lungimirante del sindaco Guido Castelli e della sua giunta».