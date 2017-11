Luigi Di Maio è di nuovo single: "Con Silvia Virgulti è finita"

Luigi Di Maio è tornato single. E' finita, infatti, la storia d'amore tra il candidato premier alle prossime elezioni del Movimento 5 Stelle e Silvia Virgulti, esperta di comunicazione e coach dei grillini per le ospitate in tv. A renderlo noto è stato lo stesso Di Maio rispondendo ieri sera a chi gli chiedeva come mai la fidanzata non lo avesse accompagnato nella trasferta milanese. "Da oltre un mese la nostra relazione sentimentale è finita, ma siamo rimasti in ottimi rapporti", ha detto il candidato premier dei 5 Stelle e vicepresidente della Camera.

"Ci siamo lasciati liberi di vivere ognuno la propria vita. Questo significa volere bene, cioè volere il bene dell'altra persona", ha aggiunto Silvia Virgulti.

Luigi Di Maio e la responsabile della comunicazione dei parlamentari 5Stelle alla Camera erano legati da tre anni. Nata a Casalmaggiore (Cremona) nel 1976, dieci anni più del candidato premier M5S, la Virgulti ha una laurea in Glottologia ed è esperta di Programmazione neurolinguistica.