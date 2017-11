Cresce il pubblico di Fabio Fazio, ma solo grazie a Silvio Berlusconi. Ieri sera con il suo "Che tempo che fa" ha registrato il 14,9 percento di share con 3milioni 921mila spettatori, l'1,6% in più rispetto alla scorsa settimana. Il picco ascolti è stato raggiunto proprio durante l'intervista al Cavaliere con 4 milioni e 854mila spettatori.

Stabile "Non è l'arena" di Massimo Giletti su La7, che conferma il 6,4% di share con 1 milione 388 mila spettatori. Ad aggiudicarsi Il prime time è stata la fiction di Canale 5 "Rosy Abate la serie" con il 19,8 e 4 milioni 644 mila spettatori.

Sara' un caso ma la fiction Mediaset su Rosy Abate (Che vince tutte domeniche) , parte con 20 minuti di ritardo e non copre Berlusconi da Fazio.

La fiction ha fatto incetta do ascolti come al solito, ma sarebbe partita in ritardo. Per Michele Anzaldi, deputato del Pd e segretario della commissione vigilanza Rai, dietro alla mancata sovrapposizione con l'intervista al presidente di Forza Italia ci potrebbe essere una scelta voluta: "A pensare male si pecca ma spesso...", scrive Anzaldi.