Renzi: estenderemo gli 80 euro alle famiglie

Matteo Renzi all’ottava edizione della Leopolda apre ufficialmente la sua campagna elettorale. Tanti i temi toccati dal segretario del Pd nel suo intervento conclusivo. "Non vogliamo censurare nessuno, non vogliamo fare leggi, ma è venuto fuori che Lega e M5S hanno lo stesso codice nell'advertising del web di pagine che diffondono fake news - ha sottolineato Renzi - Questo giochino non passa piu' inosservato, vi abbiamo sgamato, ed e' una cosa enorme. Di Maio vuole chiamare l'Osce. Dato che ha il telefono in mano chiami anche i caschi blu e la Croce Rossa ma non dimentichi la Casaleggio Associati, visto che certe cose le tagga pure lui. Salvini vuole portare Berlusconi dal notaio. Faccia un viaggio e due servizi: verifichi la correttezza delle pagine Noi con Salvini. Noi rispetteremo le regole, vediamo che faranno gli altri Ogni quindici giorni il Pd presenterà un rapporto sulle schifezze che troviamo. Noi rispettiamo le regole, vediamo se anche gli altri lo fanno”. Torna in maniera decisa sul ko subito col referendum di quasi un anno fa. "Non sarebbe serio da parte nostra non fare i conti con la sconfitta del 4 dicembre - ha sottolineato - Quante volte ci è capitato di dire: Se avessimo vinto il referendum, l'Italia ora giocherebbe un ruolo diverso. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia quella pagina. Non siamo come Berlusconi che quando perde da' la colpa agli altri o come il M5S che urla al complotto. Quando si perde e' perche' i cittadini scelgono gli altri. Abbiamo perso quella sfida ma la rifarei domani mattina, perché era giusta, era una battaglia per il Paese, non per dare piu' poteri al premier”. Infine gli 80 euro che "non vanno cancellati". “Abbiamo bisogno di estenderli innanzitutto alle famiglie che hanno figli. In Italia siamo sotto il mezzo milione di nuovi nati, e quando nasce il secondo, il terzo figlio, una famiglia normale rischia di andare sotto la soglia di povertà. Se non si fanno più figli, il paese non ha futuro".