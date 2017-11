Berlusconi-show tra pensioni, governo e quarta gamba

Una sala stracolma, con tanti fedelissimi costretti ad assistere all'evento nella hall dell'hotel che lo ospitava, tanti applausi, la solita ressa di televisioni e fotografi e un discorso che ha sfiorato la durata di una partita di calcio. "Idee Italia", la tre giorni organizzata a Milano da Maria Stella Gelmini e Paolo Romani che in molti hanno ribattezzato la "controleopolda" del centrodestra, ha rappresentato per Silvio Berlusconi l'inizio della campagna elettorale. "Torno in campo come nel 1994. Ho piu' di 70 anni, ma mi sento un giovanotto fisicamente e intellettualmente. Mi sento 40 anni e mi comporto da quarantenne". Ha detto il Cavaliere, che ha confessato di sentire un'aria favorevole nei suoi confronti e i quello del suo movimento. "Oggi, a differenza di quello che avveniva cinque anni fa - ha infatti spiegato il Cav -, non trovo piu' nessuno che mi guarda male e il 28% delle persone di sinistra pensa che io possa essere una buona guida per il Paese". Se nel 1994 il pericolo per il leader di Forza Italia era rappresentato "dai comunisti", oggi il grande nemico e' il Movimento 5 Stelle. Molto duri i toni sui grillini:” Oggi c'e' il pericolo che al potere vadano questi grillini che non hanno arte ne parte e che si fanno comandare da un vecchio comico e da un esperto di comunicazione che approfittano della pochezza delle persone che hanno spedito in Parlamento per fare quello che vogliono. Di Maio ha un faccino pulito, si e' iscritto a legge e ha fallito, si e' iscritto a legge e ha fatto un solo mestiere: lo stewart al San Paolo per vedere gratis le partite del Napoli". L’ex premier ha inoltre anticipato che, se dovesse vincere le elezioni, "l'ipotesi e' quella di avere 20 ministri, 12 dei quali verranno dalla societa' civile, mentre solo 8 verranno dall'attuale politica. Tre saranno di Forza Italia, tre della Lega e due di Fratelli d'Italia. Naturalmente dovremo trovare spazio anche per la cosiddetta quarta gamba”.