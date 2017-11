Se a Civitavecchia il centrodestra riparte da Almirante

A Civitavecchia il centrodestra riparte da Giorgio Almirante. Mentre le forze politiche ancora discutono e s'azzuffano sulla figura dello storico segretario del Movimento sociale italiano per il quale anche l'intitolazione di una strada diventa oggetto di scontro politico, a Civitavecchia Fratelli d'Italia ha deciso di intitolare una sezione del partito. “Un circolo a Civitavecchia dedicato a Giorgio Almirante. Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni e dato dai sondaggi in fortissima ascesa, continua la sua azione di radicamento sul territorio”, annuncia infatti Paolo Iarlori, già responsabile di Azione Giovani di Civitavecchia e presidente del neonato circolo FdI intitolato allo storico leader del Msi. Il nuovo progetto è stato ratificato dal Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni nell’ambito del secondo Congresso della Federazione della Provincia di Roma nel quale sono stati designati i delegati eletti e quindi partecipanti al Congresso nazionale che si terrà a Trieste il 2 e 3 Dicembre due componenti del Circolo. “Il circolo - spiega Iarlori - persegue l’obiettivo di aggregare i tanti simpatizzanti ed elettori di destra che, con la fine di Alleanza Nazionale, sono rimasti privi di punti di riferimento sul territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, con l’obiettivo di promuovere anche un Circolo di Gioventù Nazionale, al momento assente in città”. “Il circolo - conclude l’esponente di FdI - contribuirà a ricostruire una destra forte all’interno del centrodestra cittadino e presenterà nei prossimi giorni il direttivo, composto da persone con comprovata esperienze amministrativa e militanza consolidata nei percorsi storici della destra civitavecchiese”.