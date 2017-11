Sicilia, arrestato per estorsione candidato regionale M5S

Fabrizio La Gaipa, candidato per il M5S alle elezioni regionali in Sicilia e primo dei non eletti, è stato arrestato per estorsione dalla squadra mobile di Agrigento. A darne notizia il sito del quotidiano La Sicilia. La Gaipa, 42enne, è stato accusato da alcuni dipendenti del suo albergo Costazzurra Museum & Spa. Nelle elezioni del 5 novembre La Gaipa aveva preso 4.357 voti, non riuscendo però ad entrare nell'Assemblea regionale siciliana.