Pirozzi torna a scuola, da domani matricola all'università

Il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi domani mattina sarà all’Università di Tor Vergata nell’aula 15 al piano terra dell’edificio del Rettorato per seguire, in qualità di allievo, il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali. Lo ha reso noto lo stesso Pirozzi nel corso della trasmissione di informazione Robin Hood.

Il sindaco di Amatrice ha commentato anche lo stop arrivato dalle forze politiche che dovrebbero sostenerlo nella candidatura alla guida della Regione Lazio. La bocciatura è arrivata, infatti, addirittura da Silvio Berlusconi, il quale ha fatto presente che serve una "figura di alto profilo". La candidatura a capo del centrodestra, allo stato dei fatti, vista la contrarietà esplicita di Forza Italia e la freddezza di Fratelli d'Italia, appare sempre più improbabile. Pirozzi ha minimizzato: "Sono solo piccolo amministratore, il mondo pieno di persone migliori di me. Non voglio fare litigare nessuno, io sono sereno. Se si trovano persone con un maggiore spessore, ben vengano. Io sono solo un piccolo amministratore che da 22 anni presta servizio alla comunità. Non voglio entrare in questioni inerenti alle segreterie e ai partiti. Io sono altro".