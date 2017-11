Grillo come Giucas Casella: ipnosi per i biglietti dell'autobus

Non è bastato lo spot dell'Atac con velate minacce casalinghe, del tipo se non paghi il biglietto non mangi più la lasagna di pollo (perché di pollo poi?) della nonna..Adesso in perfetto stile Giucas Casella, il leader maximo dei grillini, Beppe Grillo, si improvvisa ipnotizzatore e con un video postato sul suo profilo Facebook cerca l'assist da dare al sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi per la lotta all'evasione.

Sfondo nero, voce sussurrata e un occhio quasi vitreo: «Tu che non paghi mai il biglietto sull’autobus: al mio tre non ti ricorderai più niente di ciò che sto dicendo. Dovrai pagare il biglietto anche per altre persone, e lo farai in un modo bellissimo donando biglietti pagati da te a tutti». Poi sul finire, con sorriso felino: no grazie io ha già il biglietto. Attendiamo notizie di file alle biglietterie dell'Atac.