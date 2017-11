Boldrini si crede leader di sinistra. Ma ora scatta il derby con Grasso

Qui al Tempo un impegno di Laura Boldrini l’avevamo messo in preventivo qualche mese fa, e per l’occasione (era maggio), facemmo un giro di telefonate tra sondaggisti e spin doctor. Il risultato era che sì, la presidente della Camera in una certa area della sinistra avrebbe potuto portare il suo valore aggiunto. Ieri, il momento è giunto ed ecco la Terza Carica dello Stato comiziare alla convention di Campo Progressista, all’Auditorium Antonianum a Roma. «Diversa», era il titolo dell’iniziativa, aggettivo femminile singolare. Perché infatti, com’ha detto Laura Boldrini...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI