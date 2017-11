Anche Berlusconi chiude a Pirozzi

Dopo gli azzurri "malpancisti" del Lazio – che non hanno mancato nei giorni scorsi di battibeccare copiosamente sull’argomento Regionali con Francesco Storace e con il diretto interessato - su Sergio Pirozzi è giunto il primo commento ufficiale, che sa di chiusura, di Silvio Berlusconi. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il leader di Forza Italia ha commentato così l’annuncio della discesa in campo del sindaco di Amatrice in vista delle Regionali di primavera...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI