Mentana asfalta Pirozzi: "Deve stare ad Amatrice"

Nei suoi 100 secondi su Rds il direttore del Tg7 Enrico Mentana interviene sulla candidatura di Sergio Pirozzi a presidente della Regione Lazio. "È spiacevole per me dirlo, ma avendo collaborato con Pirozzi, in un'iniziativa di sostegno ad Amatrice e agli altri Comuni colpiti, come migliaia di altri italiani, non ritengo sia giusto usare quella esposizione che c’è stata per una candidatra politica".

