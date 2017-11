La Procura di Torino ha notificato un avviso di garanzia alla sindaca Chiara Appendino per gli incidenti avvenuti il 3 giugno scorso in piazza San Carlo, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid trasmessa sul maxischermo.

"Pochi minuti fa mi è stato notificato dalla Procura di Torino un avviso di garanzia per i fatti di piazza San Carlo. Offrirò come sempre la massima collaborazione agli inquirenti poiché è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno". ha scritto la sindaca su Facebook.

Quelli notificati oggi dalla procura di Torino sono inviti a comparire per un interrogatorio. Fra i destinatari anche l'ex capo di gabinetto della Appendino, Paolo Giordana, la dirigente comunale Chiara Bobbio, responsabile eventi dei "soggetti terzi"; poi il capo di gabinetto della questura, Michele Mollo, e il commissario di polizia Angelo Bonzano, che la sera del 3 giugno aveva delle responsabilità di ordine pubblico; poi Maurizio Montagnese e Danilo Bessone, presidente e dirigente di Turismo Torino, l'agenzia del Comune che si occupò dell'organizzazione dell'evento in piazza. I pm procedono per lesioni e omicidio colposo.