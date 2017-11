Cancelleri, il geometra che sognava di vincere

Ridurre gli stipendi ai parlamentari regionali, riformare la Sanità, la burocrazia, aprire alle assunzioni, risolvere l’annosa questione dei precari come anche quella dei trasporti, dei rifiuti, della crisi delle piccole medie imprese, della difficoltà d’accesso al credito, della mancanza d’acqua e tanto altro ancora. Giancarlo Cancelleri ha tutto scritto in agenda.

Dopo quella di Rosario Crocetta, un’altra rivoluzione è pronta a cambiare le sorti della Sicilia. Il candidato a governare l’Isola del M5S sembra avere già le idee chiare. Tipo sportivo e ambientalista. il geometra nisseno ha chiuso la campagna elettorale in bici, passeggiando per le strade di Palermo assieme ai vertici del suo partito. Scherzando, di lui Beppe Grillo ha detto: «Giancarlo Cancelleri? È il migliore che abbiamo scelto. Abbiamo fatto la top ten dei "coglioni" dell'isola e abbiamo scelto lui. È chiaro che sia il migliore che abbiamo scelto per fare il candidato alla Presidenza della Regione». Cancelleri...

