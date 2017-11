Centrodestra avanti, il Movimento 5 Stelle insegue a distanza ridotta. È iniziato alle 8 lo scrutinio dei voti per le elezioni regionali siciliane. I candidati attenderanno l'esito dello scrutinio nei loro comitati elettorali: Nello Musumeci all'hotel Nettuno di Catania; Giancarlo Cancelleri è a Caltanissetta; Fabrizio Micari a Palermo, così come Claudio Fava.

I DATI REALI Quando sono stati scrutinate 1.293 sezioni su 5.300 il candidato del centrodestra, Sebastiano Musumeci (detto Nello) è al 39,075% mentre quello grillino, Giancarlo Cancelleri è al 35,188. Fabrizio Micari (Pd) al 18,872%, Claudio Fava al 6,145% e Roberto La Rosa 0,72%.

LE PROIEZIONI Lista Musumeci presidente al 37,1%; quella del Movimento 5 Stelle al 28,8%; quella denominata Micari Presidente scende al 26,1% e quella chiamata Claudio Fava presidente cala al 7,1%. E' la settima proiezione Rai ad opera dell'Istituto Piepoli e Noto Sondaggi per le elezioni in Sicilia, la copertura è del 32%, il margine di errore è del 2,8%. C'è la conferma che il voto disgiunto ha avuto il suo peso, specie a danno del candidato del centrosinistra perché il candidato Fabrizio Micari ha finora ottenuto - in base alle proiezioni - il 18% dei consensi nella corsa alla presidenza.

IL CROLLO DEL PD Accanto al duello tra centrodestra e grillini il crollo del centrosinistra. "Quella del Pd in Sicilia è una sconfitta annunciata. L'altro dato rilevante è che il centro-destra unito può vincere, e lo stesso vale per il centro-sinistra: diviso non ce la fa",ha detto Emanuele Fiano ai microfoni di Rai Radio 1. "E poi l'altro dato è che il M5S fa sempre un grande risultato ma non prende voti in più. Certamente il risultato regionale non deve essere proiettato a livello nazionale. Noi siamo aperti al dialogo con delle forze politiche coerenti, per il bene del paese", conclude Fiano. "Prima la Liguria oggi la Sicilia, ma davvero la 'sinistra' pensa di svolgere così il suo ruolo? Operare affinchè siano sempre le destre a vincere?", afferma in una nota Raffaella Paita, dirigente nazionale del Pd e capogruppo del partito della regione Liguria.

Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha comunicato ufficialmente e con parole "inequivocabili" l'impossibilità, per motivi di carattere istituzionale, di candidarsi alla Regione Siciliana il 25 giugno scorso. È quanto si legge in un comunicato del portavoce del presidente di palazzo Madama."Non si può certamente addebitare a Grasso il fatto che, al di là dell'ardita ipotesi di far dimettere la seconda carica dello Stato per competere all'elezione del Governatore della Sicilia, per lunghe settimane non si sia delineato alcun piano alternativo - si legge - Imputare a Grasso il risultato che si va profilando per il Pd, peraltro in linea con tutte le ultime competizioni amministrative e referendarie, è quindi una patetica scusa, utile solo ad impedire altre e più approfondite riflessioni, di carattere politico e non personalistico, in merito al bilancio della fase attuale e alle prospettive di quelle future".